Riapre in veste Polis dopo i lavori l' ufficio postale di Civitella Casanova

Da ilpescara.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ufficio postale di Civitella Casanova ha riaperto dopo i lavori, ora funzionante con i servizi Polis. La struttura, chiusa in precedenza, è stata rimessa in attività con i servizi di Poste Italiane. La riapertura è stata confermata questa mattina, senza ulteriori dettagli sui tempi o modifiche ai servizi offerti. La popolazione può ora accedere nuovamente all’ufficio per le operazioni quotidiane.

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Anche a Civitella Casanova, dopo la chiusura per lavori, riapre con i servizi Polis l'ufficio postale. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Lorenzo Pulsoni, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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