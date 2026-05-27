Riapre in veste Polis dopo i lavori l' ufficio postale di Civitella Casanova

Notizia in breve

L'ufficio postale di Civitella Casanova ha riaperto dopo i lavori, ora funzionante con i servizi Polis. La struttura, chiusa in precedenza, è stata rimessa in attività con i servizi di Poste Italiane. La riapertura è stata confermata questa mattina, senza ulteriori dettagli sui tempi o modifiche ai servizi offerti. La popolazione può ora accedere nuovamente all’ufficio per le operazioni quotidiane.