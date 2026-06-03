Riapre il Centro vacanze Verde Azzurro di Cingoli | boom di richieste più italiani che stranieri

Da corriereadriatico.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato riapre il Centro vacanze Verde Azzurro a Cingoli, che comprende un acquapark e un villaggio turistico. La riapertura ha registrato un grande afflusso di richieste, con una prevalenza di visitatori italiani rispetto agli stranieri. Le strutture sono collegate tra loro e sono state pronte per accogliere nuovamente i turisti dopo il periodo di chiusura. La zona si prepara a ricevere numerosi ospiti nei prossimi giorni.

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CINGOLI Sabato torneranno ad aprirsi le porte del Centro vacanze Verde Azzurro, composto dell’acquaparco e dal villaggio turistico, due strutture collegate tra loro e situate in località San Faustino di Cingoli. Per quanto riguarda il villaggio turistico (disponibili circa 350 posti) le prenotazioni per questo mese, luglio ed agosto stanno andando bene e non ci sono grosse variazioni rispetto all’andamento dell’anno scorso. La voglia di vacanza è più forte del caro carburante. La situazione Entriamo nei dettagli, partendo da giugno: da metà mese ci sarà il tutto esaurito grazie ai gruppi di ragazzi del Summer Camp. E i titolari della struttura turistica hanno realizzato altri due campi sportivi polifunzionali per far fronte alla continua richiesta di gruppi sportivi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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