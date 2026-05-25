In 35 scuole di Milano più stranieri che italiani

In 35 scuole di Milano, gli studenti stranieri superano quelli italiani. I dati mostrano un aumento delle iscrizioni di bambini e ragazzi provenienti da altri paesi. La presenza di studenti stranieri varia tra le diverse istituzioni, con alcune scuole che registrano oltre il 50% di alunni non italiani. La tendenza si riscontra in diverse fasce d’età, con un incremento più marcato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’evoluzione dei flussi migratori a Milano trova lo specchio più fedele e immediato nelle scuole, dove le trasformazioni dell’anagrafe studentesca anticipano i futuri assetti demografici di Francesca Galici – L’europarlamentare Silvia Sardone, che è anche consigliere comunale a Milano, ha effettuato un’interrogazione all’assessorato all’Istruzione cittadino ed è emerso che ci sono 35 plessi locali in cui la maggior parte degli iscritti è di origine straniera. Nelle 24 elementari dove gli italiani sono meno della metà ci sono ben 122 nazionalità diverse, nelle 11 medie ce ne sono 115. Molti genitori, temendo che i propri figli possano restare indietro per i problemi linguistici che condizionano i tempi di apprendimento, iscrivono i figli in istituti di altri quartieri, accelerando la polarizzazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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A Milano ci sono 35 plessi dove oltre il 50% degli iscritti è di origine straniera. Nelle 24 elementari dove gli italiani sono meno della metà ci sono ben 122 nazionalità diverse e nelle 11 medie 115. Da Quarto Oggiaro a San Siro, da Corvetto a Lorenteggio, fino i x.com

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