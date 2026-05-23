Milano boom di studenti stranieri | italiani in minoranza nelle classi Sardone | L’integrazione di sinistra sta crollando
A Milano, gli studenti stranieri rappresentano ormai la maggioranza in molte classi, lasciando gli italiani in minoranza. Secondo le fonti, l’integrazione scolastica di sinistra sta peggiorando. Si evidenzia come l’assegnazione degli studenti stranieri a classi separate favorisca la segregazione, impedendo un vero confronto tra studenti di diverse origini. La situazione solleva preoccupazioni sulla reale efficacia delle politiche di inclusione e sull’eventuale isolamento degli studenti stranieri.
L’assimilazione non passa per la segregazione degli studenti stranieri in qualche contesto scolastico, specialmente se poi sono quasi costretti a dialogare solo tra loro. Come ha denunciato l’eurodeputata e consigliera comunale della Lega Silvia Sardone, che aveva consegnato un’interrogazione al comune di Milano: «Ci sono 35 plessi dove oltre il 50% degli iscritti è di origine straniera. Nelle 24 elementari dove gli italiani sono meno della metà ci sono ben 122 nazionalità diverse e nelle 11 medie 115. Da Quarto Oggiaro a San Siro, da Corvetto a Lorenteggio, fino in via Padova: le politiche immigrazioniste del Pd hanno prodotto, negli anni, delle vere e proprie classi ghetto a discapito dell’apprendimento». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notabolamus - Milano è una città pericolosa
Sullo stesso argomento
Milano cambia volto: il boom degli stranieri nelle periferie? Cosa sapere Oltre il 30% dei nuovi residenti a Dergano e San Siro proviene dall'estero.
Record di alunni stranieri nelle classi italiane: ecco com’è cambiata la scuola in 5 anniIn cinque anni gli alunni stranieri raggiungono il record, superando quota 911 mila, mentre calano drasticamente gli studenti italiani L'articolo .
Terzo appuntamento del ciclo di incontri nelle università: Europa in aula – dialoghi tra studenti e giornalisti, promosso dall’ANSA per avvicinare le nuove generazioni ai temi europei e favorire un confronto diretto con esperti dell’informazione e delle istituzio facebook
La Statale di Milano stanzia 300mila euro per la mobilità degli studenti europeiL'Università degli Studi di Milano supporta gli studenti internazionali europei che si iscrivono a una magistrale dell'Ateneo con 30 borse da 10mila euro, esonero totale dalle tasse, posto letto riser ... ansa.it
Infortuni, allarmi e rischi ignorati. Boom di vittime fra gli studenti: in dieci mesi 15mila denunce: più 7%Milano – Ogni giorno, in media, vengono denunciati 302 infortuni sul lavoro in Lombardia. E un campanello d’allarme suona anche per l’aumento degli incidenti che riguardano studenti, impegnati in ... ilgiorno.it