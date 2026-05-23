L’assimilazione non passa per la segregazione degli studenti stranieri in qualche contesto scolastico, specialmente se poi sono quasi costretti a dialogare solo tra loro. Come ha denunciato l’eurodeputata e consigliera comunale della Lega Silvia Sardone, che aveva consegnato un’interrogazione al comune di Milano: «Ci sono 35 plessi dove oltre il 50% degli iscritti è di origine straniera. Nelle 24 elementari dove gli italiani sono meno della metà ci sono ben 122 nazionalità diverse e nelle 11 medie 115. Da Quarto Oggiaro a San Siro, da Corvetto a Lorenteggio, fino in via Padova: le politiche immigrazioniste del Pd hanno prodotto, negli anni, delle vere e proprie classi ghetto a discapito dell’apprendimento». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano, boom di studenti stranieri: italiani in minoranza nelle classi. Sardone: “L’integrazione di sinistra sta crollando”

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Notabolamus - Milano è una città pericolosa

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