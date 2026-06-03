Riaperti i cancelli del Fem Garden di via Rocca ai Fossi | tanti eventi estivi nel giardino femminista

I cancelli del Fem Garden di via Rocca ai Fossi sono stati riaperti, segnando l’inizio di una stagione di eventi estivi. Da cinque anni, questo spazio verde ospita attività culturali organizzate dalla Casa delle Donne di Ravenna e altre associazioni. La manifestazione si svolge nell’ex Ser.T e prevede un calendario ricco di iniziative.

Come ogni anno, da ormai 5 anni a questa parte, il “Fem Garden”, spazio verde dell’ex Ser.T di via Rocca ai Fossi 20, riapre i suoi cancelli alla città per ospitare un ricco calendario di eventi culturali, organizzati dalla Casa delle Donne di Ravenna, in collaborazione con altre associazioni del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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