I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione urgente sui concerti e gli eventi estivi al Giardino Bellini. Chiedono chiarezza sulle misure di sicurezza e sulla tutela del patrimonio storico durante le manifestazioni programmate. La richiesta arriva in seguito alle preoccupazioni sollevate da residenti e visitatori riguardo alla gestione degli eventi e ai rischi potenziali per il parco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione urgente riguardante i concerti e gli eventi previsti al Giardino Bellini durante la stagione estiva. Primo firmatario dell’atto è il consigliere comunale del M5S, Graziano Bonaccorsi. Dubbi sulla compatibilità degli eventi con il valore storico del Giardino Bellini. Al centro della richiesta avanzata dai consiglieri vi è la compatibilità delle manifestazioni con il valore storico e culturale del Giardino Bellini, riconosciuto come bene di interesse storico ai sensi del D.Lgs. 422004 e sottoposto a tutela attraverso il D. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giardino Bellini, interrogazione urgente sugli eventi estivi: “Necessarie chiarezza, sicurezza e tutela del patrimonio storico”

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