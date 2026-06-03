Riaperta la piattaforma PIMER per la rendicontazione della formazione del personale Scadenza 26 giugno NOTA

La piattaforma PIMER, utilizzata per la rendicontazione della formazione del personale, è stata riaperta dopo un periodo di chiusura. La riapertura segue le segnalazioni di difficoltà da parte delle istituzioni scolastiche durante il caricamento delle schede. La scadenza per completare le operazioni sulla piattaforma è fissata al 26 giugno. La nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica che la riapertura mira a consentire il completamento delle procedure di rendicontazione.

Il provvedimento riguarda la rendicontazione dei piani di formazione finanziati nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna scuola e secondo i capitoli di bilancio indicati negli atti di assegnazionE. La documentazione dovrà essere caricata dall’8 giugno al 26 giugno 2026 e ogni pratica dovrà risultare firmata digitalmente dal dirigente scolastico e corredata dal visto del revisore dei conti. Il Ministero chiarisce che l’adempimento resta obbligatorio anche nei casi in cui la spesa sostenuta sia inferiore o pari all’acconto già erogato. La nota assegna agli Uffici scolastici regionali il compito di diffondere le indicazioni, vigilare sul rispetto della scadenza e supportare le istituzioni scolastiche nella correttezza degli adempimenti richiesti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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