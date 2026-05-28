Questionari formazione scuola lavoro su Piattaforma Unica | le istruzioni del Ministero per tutor e coordinatori Scadenza 15 luglio Nota

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso una nota, numerata 1477 e datata 28 maggio 2026, con indicazioni sul monitoraggio dei percorsi degli studenti. Le istruzioni riguardano la compilazione dei questionari di formazione scuola lavoro sulla Piattaforma Unica. La scadenza per completare le attività è fissata al 15 luglio. La nota è rivolta a tutor e coordinatori coinvolti nei percorsi di formazione.

Attraverso la nota protocollata al numero 1477 del 28 maggio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisce indicazioni in merito al monitoraggio dei percorsi degli studenti. Il documento illustra i passaggi operativi per la somministrazione dei questionari dedicati al personale docente coinvolto nella progettazione e nel tutoraggio. Il dicastero di Viale Trastevere ha avviato le procedure per raccogliere dati sui percorsi di formazione scuola lavoro, ex PCTO, a seguito del Decreto Ministeriale n. 133 dell’8 luglio 2025. Lo scopo principale di questa indagine, curata da INDIRE e INVALSI, si concentra sulle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie, sull’intero territorio nazionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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