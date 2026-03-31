PNRR Scuola 4.0 campus didattici e laboratori Industria 4.0 | il Ministero proroga al 30 giugno 2026 il termine per la conclusione e la rendicontazione dei progetti NOTA

Il Ministero ha prorogato al 30 giugno 2026 il termine per completare e rendicontare i progetti relativi al piano Scuola 4.0, che fa parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra gli interventi finanziati si trovano la creazione di campus didattici e laboratori dedicati all’Industria 4.0, con l’obiettivo di migliorare le strutture per attività di formazione e innovazione tecnologica nelle scuole.