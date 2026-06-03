Reyer-Virtus Bologna la serie si sposta al Taliercio con il sogno finale

Notizia in breve

La serie tra Reyer e Virtus Bologna si sposta al palasport Taliercio, con il pubblico che si avvicina a riempire entrambi gli incontri di gara 3 e probabilmente anche di gara 4. La partita si gioca in un ambiente molto affollato, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre. Nessuna altra informazione sulle date o sugli orari è stata comunicata.