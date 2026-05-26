Reyer Venezia trionfo al Taliercio | la Reyer vola in semifinale
La Reyer Venezia ha vinto la partita al Taliercio, assicurandosi il passaggio alle semifinali. La squadra ha mantenuto il vantaggio nel terzo quarto, grazie a una gestione efficace del ritmo e delle rotazioni. Durante i momenti più difficili, alcuni giocatori hanno segnato punti decisivi, contribuendo a consolidare il risultato. La squadra ha chiuso l’incontro con un margine di punti che ha garantito la qualificazione. La partita si è conclusa con il punteggio finale che ha premiato la formazione veneziana.
? Domande chiave Come ha fatto la Reyer a gestire il vantaggio nel terzo quarto?. Chi ha trascinato Venezia nei momenti più critici della partita?. Perché Baldasso ha sbagliato il tiro decisivo a fine gara?. Come cambierà il percorso della Reyer dopo la sfida con Bologna?.? In Breve Vincitore RJ Cole guida la Reyer nel punteggio finale di 68-66.. Baldasso realizza tripla decisiva ma sbaglia tiro a 23 secondi dal termine.. Venezia affronta la Virtus Bologna nelle semifinali scudetto dopo il successo al Taliercio.. Vantaggio di doppia cifra costruito dai veneziani durante il terzo quarto di gioco.. La Reyer Venezia conquista la gara 5 contro il Derthona sul campo del Taliercio con un punteggio di 68-66, assicurandosi così l’accesso alle semifinali scudetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
La Reyer si sveglia tardi, al Taliercio vince Milano 90-85Nel match al Taliercio, la Reyer ha perso contro Olimpia Milano per 90-85, non riuscendo a completare una rimonta impegnativa.
La Reyer cade al Taliercio e chiude quarta. Ai playoff ci sarà ancora DerthonaL'Umana Reyer ha perso l'ultima partita della stagione regolare al Taliercio contro la Bertram Derthona, che si è assicurata così la qualificazione...
Temi più discussi: Bertram Tortona pareggia la serie con Venezia: 2-2 in attesa della bella al Taliercio; Gli esterni e la second unit della Bertram regalano un’altra gara perfetta con Venezia; Reyer, Spahija: Dobbiamo cancellare quanto accaduto e trovare uno sforzo extra.
Rinnovo biennale in arrivo con la Reyer Venezia per Jordan Parks. Un legame solido che continua a rinnovarsi nel tempo. Parks e il club orogranata hanno, infatti, già blindato il proprio futuro insieme. L'ala newyorkese (classe 1994) ha siglato un'importante e facebook
DIRETTA | Venezia Tortona (risultato finale 89-83): la Reyer vola in semifinale! (oggi 26 maggio 2026)Diretta Venezia Tortona streaming video tv, oggi martedì 26 maggio 2026: orario e risultato live di gara-5 dei quarti dei playoff della Serie A di basket. ilsussidiario.net
Reyer Venezia vs Bertram Derthona: diretta 4Q 89-83 40' timeoutREYER VENEZIA vs BERTRAM DERTHONA diretta 4Q Live - Valentine allunga e Hubb risponde al 31'. Wheatle e Hubb non pungono. pianetabasket.com