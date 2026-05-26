Reyer Venezia trionfo al Taliercio | la Reyer vola in semifinale

Notizia in breve

La Reyer Venezia ha vinto la partita al Taliercio, assicurandosi il passaggio alle semifinali. La squadra ha mantenuto il vantaggio nel terzo quarto, grazie a una gestione efficace del ritmo e delle rotazioni. Durante i momenti più difficili, alcuni giocatori hanno segnato punti decisivi, contribuendo a consolidare il risultato. La squadra ha chiuso l’incontro con un margine di punti che ha garantito la qualificazione. La partita si è conclusa con il punteggio finale che ha premiato la formazione veneziana.