La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha approvato la revoca dell’immunità parlamentare di Fulvio Martusciello. La decisione è passata con un voto favorevole, segnando il primo passo ufficiale in questa procedura. La revoca riguarda un procedimento giudiziario in corso, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. Ora la questione passerà all’Europarlamento per la discussione e la votazione finale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha dato il via libera alla revoca dell’immunità del capodelegazione di Forza Italia all’ Eurocamera, Fulvio Martusciello, accogliendo la richiesta della procura federale del Belgio nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto Huaweigate. Gli eurodeputati si sono espressi con 14 voti a favore della revoca delle guarentigie parlamentari, 11 contrari e zero astensioni. La decisione definitiva spetterà ora all’Aula di Strasburgo, chiamata a pronunciarsi nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Revoca dell’immunità a Fulvio Martusciello: c’è il primo si dell’Eurocamera

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