La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha votato per revocare l’immunità all’europarlamentare di Forza Italia, Martusciello. La stessa commissione ha invece deciso di non togliere l’immunità a un altro collega, De Meo. La decisione riguarda le richieste di procedimenti legali contro i due eurodeputati, con una maggioranza favorevole alla revoca per Martusciello e nessuna per De Meo.

La commissione Affari giuridici (JURI) del Parlamento europeo si è pronunciata sulle richieste della magistratura belga di revocare l’immunità agli eurodeputati di Forza Italia Fulvio Martusciello e Salvatore De Meo nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto Huaweigate, votando per revocarla al primo e non revocarla al secondo. Da quanto si apprende da fonti parlamentari Forza Italia ha chiesto il sostegno di Ecr che avrebbe votato per salvare Martusciello, ma il voto anonimo ha fatto si che a scaricarlo siano stati i suoi compagni di partito nel Partito Popolare Europeo. Il voto non è definitivo, ma rappresenta un passaggio decisivo in vista del pronunciamento definitivo dell’ Aula di Strasburgo: la plenaria raramente ribalta l’orientamento espresso dalla commissione competente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilfattoquotidiano.it - Huaweigate, la commissione Juri vota per togliere l’immunità all’europarlamentare di Forza Italia Martusciello e salva il collega De Meo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Huaweigate, interrogato per oltre quattro ore Andrea Maellare: è l’ex assistente dell’europarlamentare MartuscielloAndrea Maellare, ex assistente dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, è stato interrogato per oltre quattro ore dalla Procura...

È scontro Cirielli-Martusciello sui social: il coordinatore di Forza Italia tira in ballo la moglie del viceministro FdiSui social si sono confrontati il viceministro degli Esteri e il coordinatore di Forza Italia, con quest'ultimo che ha fatto riferimento alla moglie...

Huaweigate, domani il voto sulla revoca dell'immunità a Martusciello e De MeoDomani mattina la commissione Affari giuridici sarà chiamata a votare sulle richieste della procura del Belgio di revocare l'immunità agli eurodeputati di Forza Italia Fulvio Martusciello, ... ansa.it

Conclusa l'audizione di Martusciello all'Europarlamento sul HuaweigateSi è conclusa al Parlamento europeo l'audizione sulla richiesta di revoca dell'immunità del capodelegazione di Forza Italia, Fulvio Martusciello, avanzata dalla procura del Belgio nell'ambito ... ansa.it