L’onorevole tedesco del Partito Popolare Europeo è stata recentemente al centro di un procedimento che riguarda l’uso di fondi europei, ma l’Eurocamera ha deciso di non revocare la sua immunità. La politica, attiva da oltre 25 anni a Bruxelles, è stata coinvolta in un’inchiesta che non ha portato a procedimenti giudiziari. La stessa accusa, legata all’utilizzo di risorse pubbliche, era stata rivolta anche ad un’altra figura politica europea, appartenente a un diverso gruppo parlamentare.

Per più di un quarto di secolo Angelika Niebler è stata una presenza fissa del potere tedesco a Bruxelles. Eurodeputata Csu dal 1999, dirigente del Partito popolare europeo, vicepresidente del partito bavarese, capo della delegazione cristiano-sociale al Parlamento europeo. Di certo non una figura laterale. Piuttosto, una di quelle europarlamentari che non compaiono spesso davanti alle telecamere, ma frequentano da sempre il retrobottega di Strasburgo, dove si costruiscono maggioranze, compromessi e carriere. Ora il suo nome è finito in un fascicolo che il Parlamento europeo ha scelto di chiudere prima che diventasse davvero un’indagine. Il 21 luglio 2025, infatti, la Procura europea (Eppo) aveva chiesto la revoca della sua immunità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stesse accuse di Le Pen, ma è del Ppe. E l’Eurocamera non leva l’immunità

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