RETE 4 | QUARTO GRADO RADDOPPIA ALL’INSEGNA DI GARLASCO E NON SOLO

Notizia in breve

Quarto Grado va in onda questa settimana con due puntate su Rete 4. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero condurranno due serate consecutive dedicate a casi di cronaca. La prima puntata si svolgerà in Garlasco, mentre la seconda sarà trasmessa successivamente. La trasmissione si concentra su fatti di attualità e inchieste. La programmazione raddoppia per offrire un approfondimento più ampio sui temi trattati.