RETE 4 | QUARTO GRADO RADDOPPIA ALL’INSEGNA DI GARLASCO E NON SOLO
Quarto Grado va in onda questa settimana con due puntate su Rete 4. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero condurranno due serate consecutive dedicate a casi di cronaca. La prima puntata si svolgerà in Garlasco, mentre la seconda sarà trasmessa successivamente. La trasmissione si concentra su fatti di attualità e inchieste. La programmazione raddoppia per offrire un approfondimento più ampio sui temi trattati.
Questa settimana l’approfondimento di “ Quarto Grado ” raddoppia. Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero vi aspettano su Retequattro con un doppio appuntamento. Al centro della puntata di domani, si torna a parlare del caso Garlasco, con Nel dettaglio lo storico talk show di cronaca nera firmato Mediaset va in onda giovedì 4 giugno alle ore 21.30 e come da consuetudine, venerdì 5 giugno, sempre alla stessa ora. Al centro della puntata di domani, si torna a parlare del caso Garlasco, con ospite in studio per la prima volta Mirko Crepaldi, amico da oltre vent’anni di Andrea Sempio. E ancora, focus sulle ultime novità sul caso di Pamela Genini, con la presenza in studio di Francesco Dolci, unico indagato per vilipendio di cadavere e furto del corpo della vittima. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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Quarto Grado puntata di ieri. Cosa NON E' STATO SPIEGATO
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Questa settimana super doppio appuntamento con #Quartogrado! Ci vediamo in onda giovedì 4 e venerdì 5, dalle 21:30 su Rete4 facebook
#QuartoGrado raddoppia. Il programma andrà in onda giovedì e venerdì alle 21,30 su #Rete4. x.com
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