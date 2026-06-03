RETE 4 | QUARTO GRADO RADDOPPIA ALL’INSEGNA DI GARLASCO E NON SOLO

Da bubinoblog 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quarto Grado va in onda questa settimana con due puntate su Rete 4. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero condurranno due serate consecutive dedicate a casi di cronaca. La prima puntata si svolgerà in Garlasco, mentre la seconda sarà trasmessa successivamente. La trasmissione si concentra su fatti di attualità e inchieste. La programmazione raddoppia per offrire un approfondimento più ampio sui temi trattati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questa settimana l’approfondimento di “ Quarto Grado ” raddoppia.  Gianluigi Nuzzi  con  Alessandra Viero  vi aspettano su  Retequattro  con un  doppio appuntamento. Al centro della puntata di domani, si torna a parlare del  caso   Garlasco, con Nel dettaglio lo storico talk show di cronaca nera firmato Mediaset va in onda  giovedì 4 giugno  alle ore  21.30  e come da consuetudine,  venerdì 5 giugno,   sempre alla stessa ora. Al centro della puntata di domani, si torna a parlare del  caso   Garlasco, con ospite in studio per la prima volta  Mirko Crepaldi, amico da oltre vent’anni di  Andrea Sempio. E ancora, focus sulle ultime novità sul caso di  Pamela Genini, con la presenza in studio di  Francesco Dolci, unico indagato per vilipendio di cadavere e furto del corpo della vittima. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

rete 4 quarto grado raddoppia all8217insegna di garlasco e non solo
© Bubinoblog - RETE 4: QUARTO GRADO RADDOPPIA ALL’INSEGNA DI GARLASCO E NON SOLO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Quarto Grado puntata di ieri. Cosa NON E' STATO SPIEGATO

Video Quarto Grado puntata di ieri. Cosa NON E' STATO SPIEGATO

Notizie e thread social correlati

Quarto Grado stasera su Rete 4: novità su Garlasco e il giallo della ricinaStasera alle 21:30 su Rete 4 torna Quarto Grado, dedicata alle ultime novità sul caso di Garlasco e sul giallo legato alla ricina.

Ore 14 Sera raddoppia stasera contro Quarto GradoStasera su Rai 2 alle 20:30 andrà in onda uno speciale di Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante, dedicato a un caso di cronaca locale.

Temi più discussi: Quarto Grado: Puntata del 29 maggio Video; Quarto Grado: Delitto di Garlasco: consulenza psichiatrica Andrea Sempio, parla Roberta Bruzzone Video; Dentro la Notizia: Quarto Grado, stasera intervista esclusiva a Fabio Savi, membro della Banda della Uno bianca Video; Quarto Grado, anticipazioni 4 giugno: il profilo psicologico di Sempio.

rete 4 quarto gradoQuarto grado, cambio programmazione: la decisione di MediasetL'annuncio di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado e la decisione Mediaset ... msn.com

rete 4 quarto gradoGarlasco domina la tv: Quarto Grado raddoppia le puntate e lancia la sfida a Ore 14 SeraGianluigi Nuzzi torna a presidiare la prima serata con una doppia puntata di Quarto Grado dedicata agli sviluppi sul delitto di Garlasco. La decisione arriva mentre l’attenzione televisiva sul caso di ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web