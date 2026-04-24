Stasera su Rai 2 alle 20:30 andrà in onda uno speciale di Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante, dedicato a un caso di cronaca locale. La trasmissione, che ieri sera ha raggiunto circa un milione di spettatori con il 7% di share, torna in prima serata in via eccezionale per venerdì, con un approfondimento sul tema di Garlasco. La puntata si concentra sugli sviluppi recenti legati alla vicenda.

Raddoppio in prima serata per Milo Infante. Dopo la puntata di ieri sera, che ha sfiorato il milione di spettatori con il 7% di share, Ore 14 Sera andrà in onda anche questa sera su Rai 2, eccezionalmente di venerdì, con uno speciale su Garlasco. Il programma si scontra dunque con Quarto Grado, entrambi sull’omidicio di Chiara Poggi. Successe anche il 26 settembre scorso, quando la svolta nelle indagini (si trattò dell’iscrizione nel registro degli indagati del magistrato Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari al fine di scagionare Andrea Sempio) portò Ore 14 Sera in onda di venerdì, con un buon riscontro di pubblico per Rai 2: 6% di share, che frenò la concorrenza di Gianluigi Nuzzi su Rete 4 (7.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ore 14 Sera raddoppia stasera contro Quarto Grado

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