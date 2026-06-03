Il regista premio Oscar ha annunciato il suo supporto a Black Forest Labs, una start-up che crea strumenti di generazione di immagini con intelligenza artificiale per il cinema. L’obiettivo è esplorare nuove possibilità creative attraverso le tecnologie emergenti. La collaborazione si concentra sull’utilizzo di AI per sviluppare contenuti visivi innovativi. La start-up si dedica alla progettazione di strumenti che possano essere impiegati nella produzione cinematografica, con un focus sull’integrazione di intelligenza artificiale nel processo creativo.

Martin Scorsese e l'omaggio all'Italia. "Il mio film mancato con Fellini" Martin Scorsese guarda ancora una volta avanti. Il regista premio Oscar ha scelto di sostenere Black Forest Labs, una start-up che sviluppa strumenti di generazione di immagini basati sull'intelligenza artificiale pensati per il cinema. In un comunicato diffuso dall'azienda, il cineasta spiega perché considera l'IA una tappa naturale nell'evoluzione del linguaggio filmico: "Il cinema è un mezzo giovane, ha appena 125 anni. Dobbiamo restare aperti a come può trasformarsi". Scorsese ricorda di aver già sperimentato tecnologie innovative in... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Restare aperti alle trasformazioni". Scorsese rivela l'uso di AI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elena Beccalli: “Un giornalismo che ascolta, attento alle storie delle persone e alle trasformazioni della società”Milano si prepara a festeggiare i settant’anni di un quotidiano, un’istituzione nel panorama giornalistico italiano fin dalla sua nascita.

Bagnini, patto per l’estate. Si potrà restare aperti di notte con apposita cartellonisticaNell’ambito delle attività balneari, è stato raggiunto un accordo che consente ai bagnini di rimanere aperti anche di notte, previa installazione di...