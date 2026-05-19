Bagnini patto per l’estate Si potrà restare aperti di notte con apposita cartellonistica

Nell’ambito delle attività balneari, è stato raggiunto un accordo che consente ai bagnini di rimanere aperti anche di notte, previa installazione di apposita cartellonistica. Durante un incontro regionale, le associazioni di categoria hanno discusso delle modalità di gestione, ma resta in vigore l’ordinanza della capitaneria di porto che impone il servizio di salvataggio con lo stabilimento balneare aperto. Di conseguenza, le strutture devono adeguarsi alle disposizioni attuali per poter offrire il servizio anche durante le ore serali.

Confcommercio, incontro in regione per il salvamento, ma resta in vigore l’ordinanza della capitaneria di porto che prevede il servizio di salvataggio con lo stabilimento balneare aperto che ora dovrà quindi adeguarsi. Ieri c’è stato un importante chiarimento normativo, giunto al termine di un atteso confronto istituzionale: traccia le nuove linee guida per l’estate e il turismo autunnale sulla costa marchigiana. L’incontro decisivo tra il vicepresidente della Regione Marche, Enrico Rossi, e la delegazione dei balneari di Confcommercio ha permesso di definire con precisione le regole sui servizi di salvamento e sulle aperture degli stabilimenti di tutta la costa (non solo di Senigallia ndr), sciogliendo i forti dubbi che stavano generando profonda preoccupazione tra gli operatori del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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