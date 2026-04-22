Allarme cinghiali a Fabriano fino a sei esemplari per gruppo | scatta il protocollo operativo

A Fabriano sono stati segnalati gruppi di cinghiali composti da fino a sei esemplari nelle zone urbane. Di fronte a questa situazione, il Comune ha attivato un protocollo operativo e ha convocato tavoli tecnici con gli enti competenti. La presenza di questi animali in aree cittadine è diventata una questione da gestire con interventi coordinati. La misura mira a contenere e monitorare la presenza dei cinghiali nel centro abitato.