Allarme cinghiali a Fabriano fino a sei esemplari per gruppo | scatta il protocollo operativo
A Fabriano sono stati segnalati gruppi di cinghiali composti da fino a sei esemplari nelle zone urbane. Di fronte a questa situazione, il Comune ha attivato un protocollo operativo e ha convocato tavoli tecnici con gli enti competenti. La presenza di questi animali in aree cittadine è diventata una questione da gestire con interventi coordinati. La misura mira a contenere e monitorare la presenza dei cinghiali nel centro abitato.
FABRIANO - La presenza di cinghiali nelle aree urbane di Fabriano è un fenomeno strutturato che il Comune ha scelto di affrontare con tavoli tecnici e protocolli condivisi con gli enti competenti. Nelle scorse settimane la frequenza delle segnalazioni è aumentata in modo significativo, spingendo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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