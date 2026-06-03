Rendita da dividendi | nuovi obiettivi per il portafoglio di luglio
A luglio, il portafoglio si concentra sulla vendita di un titolo del settore energetico per riassegnare le risorse. Contestualmente, un'azienda del settore medico propone uno sconto del 40% sul valore intrinseco delle sue azioni. Questi movimenti mirano a modificare le allocazioni di capitale e a sfruttare le opportunità di mercato, senza ulteriori dettagli sui nomi specifici delle società coinvolte.
Quale titolo del settore energetico viene venduto per riallocare il capitale? Quale azienda medica offre uno sconto del 40% sul valore intrinseco? Come può lo yield on cost superare il 10% in vent'anni? Perché il settore delle telecomunicazioni è il più sottovalutato oggi??? In Breve IBM riceverà 1 miliardo di dollari per il progetto fonderia quantistica Anderom. Settore telecomunicazioni sottovalutato con sconto medio del 12,1% rispetto al valore fondamentale. Merck & Co . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Le azioni a dividendo che non venderò MAI | Il cuore del mio portafoglio
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