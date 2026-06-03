Rendita da dividendi | nuovi obiettivi per il portafoglio di luglio

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A luglio, il portafoglio si concentra sulla vendita di un titolo del settore energetico per riassegnare le risorse. Contestualmente, un'azienda del settore medico propone uno sconto del 40% sul valore intrinseco delle sue azioni. Questi movimenti mirano a modificare le allocazioni di capitale e a sfruttare le opportunità di mercato, senza ulteriori dettagli sui nomi specifici delle società coinvolte.

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Quale titolo del settore energetico viene venduto per riallocare il capitale? Quale azienda medica offre uno sconto del 40% sul valore intrinseco? Come può lo yield on cost superare il 10% in vent'anni? Perché il settore delle telecomunicazioni è il più sottovalutato oggi??? In Breve IBM riceverà 1 miliardo di dollari per il progetto fonderia quantistica Anderom. Settore telecomunicazioni sottovalutato con sconto medio del 12,1% rispetto al valore fondamentale. Merck & Co . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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