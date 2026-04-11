Pantheon nuovi prezzi da luglio | sale il biglietto per i turisti

Dal primo luglio il prezzo del biglietto per visitare il Pantheon aumenterà a 7 euro. La modifica delle tariffe è stata stabilita tramite un accordo firmato il 10 aprile tra il Ministero della Cultura e la Diocesi di Roma. La variazione riguarda l’accesso ai visitatori, con un incremento rispetto ai costi precedenti. La decisione avviene in un quadro di aggiornamenti tariffari per il monumento.

Dal primo luglio prossimo, l’accesso al Pantheon subirà una variazione tariffaria che porterà il biglietto intero a 7 euro, una decisione nata da un accordo tra il Ministero della Cultura e la Diocesi di Roma firmato il 10 aprile 2026. Questa nuova regolamentazione mira a bilanciare la gestione del monumento con la necessità di finanziare progetti culturali nelle zone più fragili del Paese. Camminando per le strade del centro storico di Roma, l’impatto della pressione turistica è tangibile, ma la gestione di uno dei luoghi più iconici al mondo sta assumendo una direzione che punta alla redistribuzione sociale. Il Pantheon non è solo un simbolo monumentale, ma anche la Basilica di Santa Maria ad Martyres, una doppia identità che richiede un coordinamento costante tra le esigenze liturgiche e quelle di tutela nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il biglietto d’accesso al Pantheon passerà da 5 a 7 euro. È quanto stabilito dalla nuova Convenzione firmata oggi tra il Ministero della Cultura e la Diocesi di Roma. L’aumento di prezzo sarà destinato in particolare alle biblioteche di prossimità situate nelle are - facebook.com facebook

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