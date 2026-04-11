Dal 13 al 22 aprile, alla Stazione Marittima di Napoli sarà allestita una mostra fotografica intitolata

Dal 13 al 22 aprile, la Stazione Marittima di Napoli ospiterà la mostra fotografica Women for Women against Violence, un percorso espositivo composto da ventuno scatti volti a sensibilizzare su due tematiche cruciali: il tumore al seno e la violenza di genere. L’evento avrà il suo momento centrale il 13 aprile alle ore 11:30 presso la VIP della struttura, con una presentazione guidata dal regista e giornalista Antonio Centomani, insieme al presidente della Lilt Napoli, Augusto Gallipoli. Voci di resilienza tra cronaca sociale e impegno istituzionale. L’incontro del 13 aprile non sarà solo una rassegna d’arte, ma un tavolo di confronto che vede coinvolti attori chiave del tessuto sociale e sanitario campano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, 21 scatti per la lotta contro violenza e tumore al seno

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