A Southampton, la polizia ha arrestato Henry Nowak, provocando proteste e tensioni tra i manifestanti. Le immagini dell’arresto sono circolate sui social, suscitando reazioni di dissenso. Nessuna informazione ufficiale sulla motivazione dell’arresto. La vicenda ha alimentato un dibattito politico sulla gestione dell’episodio, con schieramenti opposti che si sono confrontati pubblicamente. Nessuna ulteriore azione legale è stata comunicata.

Le immagini dell'arresto di Henry Nowak da parte della polizia del Regno Unito hanno scatenato indignazione e tensioni a Southampton. Si sono alzate le proteste e due persone sono state arrestate A renderlo noto è stata la ministra britannica della Polizia,Sarah Jones, precisando che gli arresti riguardano l’aggressione a un agente e il possesso di un’arma. Le autorità non escludono ulteriori fermi nelle prossime ore. Al centro della vicenda ci sono le immagini registrate dallebodycamdegli agenti intervenuti sul luogo dell’aggressione. Nei video si vede il giovane, gravemente ferito, ammanettato mentreripete più volte di essere stato accoltellato e di non riuscire a respirare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Regno Unito, proteste e arresti dopo il caso Henry Nowak: scontro politico sulla gestione della vicenda

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