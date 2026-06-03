Caso Nowak nel Regno Unito proteste e tensioni a Suthampton

Da lapresse.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Regno Unito, si sono verificati proteste a Southampton dopo la diffusione di un video che mostra le forze dell'ordine coinvolte nella morte di un giovane, ucciso poco dopo essere stato accoltellato. Il filmato, diffuso sui social, ha suscitato reazioni di sdegno e proteste tra i cittadini. La polizia ha confermato di essere al lavoro per chiarire le circostanze dell’intervento. Le autorità stanno valutando eventuali indagini sulla condotta delle forze dell’ordine.

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Tensione nel Regno Unito dopo la diffusione di un filmato dal quale trapela la responsabilità della polizia nella morte di un giovane che era appena stato accoltellato. Scontri si sono verificati nella serata di martedì durante una protesta tenutasi a Southampton, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, dove lo studente 18enne Henry Nowak è morto il 3 dicembre del 2025. Le proteste sono scoppiate dopo la pubblicazione delle immagini della telecamera indossata da uno degli agenti che il 3 dicembre 2025 ammanettarono il giovane già in condizioni gravissime dopo essere stato pugnalato da Vickrum Digwa, condannato all’ergastolo. Negli scontri... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Dio aiuti il Regno Unito se diffondono il filmato…

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