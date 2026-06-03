caso nowak nel regno unito proteste e tensioni a suthampton

Notizia in breve

Nel Regno Unito, si sono verificati proteste a Southampton dopo la diffusione di un video che mostra le forze dell'ordine coinvolte nella morte di un giovane, ucciso poco dopo essere stato accoltellato. Il filmato, diffuso sui social, ha suscitato reazioni di sdegno e proteste tra i cittadini. La polizia ha confermato di essere al lavoro per chiarire le circostanze dell’intervento. Le autorità stanno valutando eventuali indagini sulla condotta delle forze dell’ordine.