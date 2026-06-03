Un giovane di 18 anni è morto a Southampton durante un arresto da parte della polizia lo scorso dicembre. Il primo ministro britannico ha espresso condoglianze alla famiglia e ha condannato le proteste violente contro gli agenti avvenute martedì sera. La polizia ha riferito che le manifestazioni sono state caratterizzate da atti di violenza e danni alle proprietà pubbliche e private. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle circostanze dell’arresto o sulle modalità delle proteste.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha reso omaggio alla famiglia di Henry Nowak, lo studente di 18 anni morto lo scorso dicembre mentre la polizia di Southampton lo arrestava, condannando allo stesso tempo le proteste violente contro gli agenti di martedì sera. “La famiglia di Henry Nowak ha dato prova di grande dignità, dopo che la vita del figlio è stata strappata in circostanze terribili”, ha dichiarato Starmer parlando al Parlamento britannico. “Ma per quanto sia grande il dolore che proviamo, non c’è alcuna giustificazione per ulteriori violenze e disordini “, ha aggiunto. Il premier ha definito le proteste, anche violente, contro gli agenti a Southampton – che martedì sera hanno provocato il ferimento di 11 poliziotti e un cane, con lanci di sedie, lattine e pietre – “vergognosi e del tutto inaccettabili”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, 18enne Nowak morto a Southampton: Starmer condanna le violenze contro la polizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Appeal for rage: Starmer tears into Farage in Henry Nowak two-tier policing clash

Notizie e thread social correlati

Regno Unito, la morte del 18enne Nowak: ammanettato dalla polizia dopo essere stato accoltellatoUn 18enne è morto dopo essere stato accoltellato e ammanettato dalla polizia nel Regno Unito.

Regno Unito, morte 18enne Nowak: ammanettato dalla polizia dopo essere stato accoltellatoUn giovane di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato e poi ammanettato dalla polizia.

Temi più discussi: Polemica su 18enne ucciso nel Regno Unito, Farage evoca razzismo contro i bianchi; Uccise 18enne in Gb e si finse vittima razzismo: ergastolo a 23enne, polemica su agenti; Regno Unito, la morte del 18enne Nowak: ammanettato dalla polizia dopo essere stato accoltellato; Ergastolo per l'assassino di Henry Nowak.

Regno Unito, proteste per l'omicidio dello studente 18enne Henry Nowak x.com

La Federazione Sikh del Regno Unito condanna inequivocabilmente Vickrum Digwa dopo una condanna di 21 anni per l'omicidio di Henry Novak reddit

Regno Unito, 18enne Nowak morto a Southampton: Starmer condanna le violenze contro la poliziaIl primo ministro britannico Keir Starmer ha reso omaggio alla famiglia di Henry Nowak, lo studente di 18 anni morto lo scorso dicembre mentre la polizia di ... lapresse.it

Regno Unito, 18enne ucciso. La condanna di Starmer: Vergognose violenze contro la PoliziaIl premier laburista Keir Starmer ha bollato oggi come vergognose, ingiustificabili e inaccettabili le violenza animate ieri sera dall'estrema destra ... affaritaliani.it