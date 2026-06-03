Regione Umbria Donatella Tesei | Case di Comunità risultato di un lavoro di programmazione e reperimento delle risorse

La presidente della regione Umbria ha affermato che le Case di Comunità sono il risultato di anni di programmazione e di risorse raccolte. Ha sottolineato che i lavori si realizzano nel tempo, anche se i tagli dei nastri avvengono in un giorno. Ha inoltre criticato chi si è attribuito meriti per progetti avviati da altri, dimenticando di riconoscere gli sforzi di chi ha preparato le basi per questi investimenti.

“I nastri si tagliano in un giorno, ma le opere si costruiscono in anni. Dispiace, ma non sorprende, che qualcuno oggi, forse troppo impegnato a prendersi meriti di progetti fatti da altri, dimentichi di citare il lavoro di chi ha costruito le basi di importanti investimenti per il futuro della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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