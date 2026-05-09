Durante una visita ufficiale in una località toscana, un rappresentante del settore sanitario ha incontrato i sindaci dei comuni vicini. Al centro del confronto ci sono le case di comunità, con particolare attenzione ai lavori di costruzione e alle risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Si è discusso della situazione attuale dei progetti e delle possibili criticità legate ai finanziamenti disponibili.

BIBBIENA Una visita istituzionale dedicata ai temi della sanità territoriale e delle aree interne. Il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale Alessandro Tomasi (nella foto coi i sindaci) ha trascorso la mattinata in Casentino incontrando i sindaci di Pratovecchio Stia, Poppi e Bibbiena per fare il punto sulle principali criticità del sistema sanitario locale. Insieme a Luca Santini, Federico Lorenzoni e Filippo Vagnoli (capolista alle recenti elezioni regionali nel collegio aretino per la lista civica), Tomasi ha effettuato sopralluoghi alle Case di comunità di Pratovecchio Stia e Poppi, all’ospedale del Casentino e alla Casa di comunità hub di Bibbiena, dove il cantiere risulta attualmente fermo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, Tomasi con i sindaci: "Case di comunità: lavori fermi e le risorse Pnrr sono a rischio"

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