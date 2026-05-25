Viabilità rurale dalla Regione Lazio oltre 17 milioni per le strade vicinali Finanziati 44 Comuni

Notizia in breve

La Regione Lazio ha stanziato oltre 17 milioni di euro per interventi sulla viabilità rurale, destinati a 44 comuni. I fondi sono destinati al miglioramento e alla messa in sicurezza delle strade vicinali che collegano zone agricole e rurali. Le risorse verranno utilizzate per lavori di manutenzione e ristrutturazione di tratti stradali, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle aree agricole e migliorare la circolazione nelle zone interessate.