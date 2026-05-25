Viabilità rurale dalla Regione Lazio oltre 17 milioni per le strade vicinali Finanziati 44 Comuni

Da frosinonetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Lazio ha stanziato oltre 17 milioni di euro per interventi sulla viabilità rurale, destinati a 44 comuni. I fondi sono destinati al miglioramento e alla messa in sicurezza delle strade vicinali che collegano zone agricole e rurali. Le risorse verranno utilizzate per lavori di manutenzione e ristrutturazione di tratti stradali, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle aree agricole e migliorare la circolazione nelle zone interessate.

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La Regione Lazio scende in campo per il potenziamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie agricole. Ammonta a oltre 17 milioni di euro il pacchetto di risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito.Gli interventi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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