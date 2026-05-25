Viabilità rurale dalla Regione Lazio oltre 17 milioni per le strade vicinali Finanziati 44 Comuni
La Regione Lazio ha stanziato oltre 17 milioni di euro per interventi sulla viabilità rurale, destinati a 44 comuni. I fondi sono destinati al miglioramento e alla messa in sicurezza delle strade vicinali che collegano zone agricole e rurali. Le risorse verranno utilizzate per lavori di manutenzione e ristrutturazione di tratti stradali, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle aree agricole e migliorare la circolazione nelle zone interessate.
La Regione Lazio scende in campo per il potenziamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie agricole. Ammonta a oltre 17 milioni di euro il pacchetto di risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito.Gli interventi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie e thread social correlati
Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliLa regione Lazio ha stanziato oltre 17 milioni di euro per mettere in sicurezza le strade rurali.
La Regione Lazio stanzia 44 milioni di euro per le Ater. Ecco l'elenco completo dei progetti finanziatiLa Regione Lazio ha approvato un finanziamento di 44 milioni di euro destinato alle Ater.
Temi più discussi: Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade rurali; Viabilità rurale, dalla Regione Lazio oltre 17 milioni per le strade vicinali. Finanziati 44 Comuni; Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; ROMA | Agricoltura Lazio, maxi piano da 17 milioni per le strade rurali: finanziati 44 Comuni.
Oltre 17 milioni destinati alla messa in sicurezza delle strade rurali. Regione Lazio rafforza il piano della viabilità rurale, lavori attuati da Arsial #ANSA x.com
ROMA - La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi, attuati da Arsial, puntano a migliorare sicurezza, ac facebook
Oltre 17 milioni destinati alla messa in sicurezza delle strade ruraliLa Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. (ANSA) ... ansa.it
Lazio, 17 milioni per le strade ruraliFondi per messa in sicurezza e accessibilità delle vie vicinali: interventi su viabilità agricola e collegamenti produttivi in tutto il territorio ... rainews.it