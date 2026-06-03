Reggio Emilia ha organizzato numerose iniziative e incontri in memoria di Henry Tawia, recentemente scomparso. La sua morte ha suscitato una vasta partecipazione e testimonianze di chi lo ricorda come una persona gentile e sempre sorridente. Le iniziative si sono svolte in diverse location della città, coinvolgendo amici, familiari e la comunità locale. Non sono stati comunicati dettagli sulla causa della morte, né sui momenti specifici delle manifestazioni.

La scomparsa di Henry Tawia ha lasciato un vuoto enorme in chiunque ha conosciuto il ragazzo, da tutti definito come buono e sempre sorridente. Per questo per il 14enne annegato nel Crostolo lo scorso sabato, mentre era in compagnia di alcuni amici, si stanno cercando di organizzare diverse iniziative che onorino la memoria del giovane di origine ghanese. Giovedì 11 ci sarà un momento di raccoglimento organizzato dalla stessa comunità, per mostrare tutta la vicinanza alla famiglia. Alle 19 infatti ci sarà una vigilia di preghiera al Binario 49 in via Turri, come conferma il vicepresidente della comunità Solomon: "Sarà un momento di raccoglimento in cui sono attese centinaia di persone e a cui invitiamo chiunque voglia parteciparvi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio ricorda Henry Tawia. Raffica di incontri e iniziative

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