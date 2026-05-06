Nel 2026 sono programmati soltanto due bandi regionali destinati a finanziare eventi e iniziative turistiche nel territorio. Al momento, queste sono le uniche opportunità ufficiali per ottenere contributi pubblici in questo settore, e si prevede che potrebbero verificarsi numerosi casi di esclusione tra chi partecipa ai bandi. La mancanza di ulteriori finanziamenti potrebbe influenzare le attività locali e le manifestazioni che si svolgono ogni anno.

Sono solo due, nel 2026, i bandi regionali previsti fino ad ora per sostenere le iniziative turistiche e gli eventi che ogni anno vengono organizzati nel nostro territorio. Si tratta del "Bando per l’animazione dei borghi e centri storici" e dell’"Avviso pubblico per manifestazione di interesse relativo all’individuazione degli eventi turistici maggiormente rappresentativi della Regione Marche ". Bandi che, a differenza degli anni precedenti, tagliano fuori diverse realtà, visto che sono dedicati ad eventi organizzati dai Comuni marchigiani, che eventualmente possono avvalersi di un soggetto co-attuatore o partner dell’iniziativa, come ad esempio Pro Loco, fondazioni o associazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bandi regionali per eventi e iniziative. Si rischia una raffica di esclusioni

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