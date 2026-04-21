Un anno di Pro Loco | L' Unpli della provincia di Ancona ricorda iniziative e successi presenti e futuri

Sabato 18 aprile, presso il Teatro Comunale di Santa Maria Nuova, si è tenuta l'assemblea annuale delle Pro Loco della provincia di Ancona, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni locali. Durante l'incontro, l'Unpli della provincia ha ricordato le iniziative realizzate nel corso dell'ultimo anno e ha condiviso i programmi per i progetti futuri. La riunione ha riunito diversi rappresentanti di associazioni e organizzazioni del territorio.

SANTA MARIA NUOVA – Sabato 18 aprile, ospiti della Pro Loco di Santa Maria Nuova, si è svolta al Teatro Comunale l’assemblea annuale delle Pro Loco della Provincia di Ancona.L’assemblea è stata davvero partecipata, con oltre 30 rappresentanti. Dopo il saluto delle autorità locali, alla presenza.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Mugnano, morte Milena Di Maro: cordoglio della Pro Loco e dell’UNPLI CampaniaProfondo dolore in città per la scomparsa di Milena Di Maro, donna di poco più di 50 anni, trovata senza vita nella sua abitazione di via Luca... Pro loco abruzzesi a confronto sul futuro: tornano gli stati generali itineranti dell’UnpliTornano anche nel 2026 gli stati generali itineranti delle Pro loco abruzzesi aderenti all’Unpli, l’Unione nazionale pro loco d’Italia, che in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Barzana, la Pro Loco festeggia 25 anni con un libro. La carica di mille soci; Trent’anni di Pro Loco, il volontariato che unisce San Martino dall’Argine; Pro Loco Montaldo, convocata l’assemblea dei soci: primo appuntamento per il nuovo presidente; La Pro Loco di Farnè ha comprato casa. Pro Loco Teggiano, Biagio Matera lascia la presidenza: il bilancio di dieci anni di successiBiagio Matera annuncia il suo addio alla presidenza della Pro Loco Teggiano dopo 10 anni. Il bilancio tra successi internazionali, giovani e il futuro dell'associazione ... infocilento.it Pro Loco di Teggiano. Il presidente Biagio Matera non si ricandida e traccia il bilancio dei 10 anniDomenica 19 aprile sono in programma le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Pro Loco Teggiano. Dopo dieci anni alla guida il presidente Biagio Matera annuncia la decisione di non rican ... ondanews.it La Provincia Unica TV. . Lo spettacolo teatrale “Caro carissimo” ha fatto registrare il tutto esaurito in entrambe le repliche a Chiuro. Un lavoro nato dal laboratorio teatrale promosso dalla Pro Loco, guidato da Gigliola Amonini facebook