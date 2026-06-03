reggio calabria meloni presente per i 212 anni dei carabinieri

Notizia in breve

Il prossimo 5 giugno, lungo il lungomare Falcomatà, si terrà una cerimonia per i 212 anni dei Carabinieri. La celebrazione coinvolgerà le autorità e prevederà interventi pubblici. La presidente del Consiglio sarà presente all’evento, che include anche un'esposizione di mezzi e una dimostrazione delle attività dell’Arma. La giornata si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza e sarà aperta al pubblico.