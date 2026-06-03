Reggio Calabria Meloni presente per i 212 anni dei Carabinieri
Il prossimo 5 giugno, lungo il lungomare Falcomatà, si terrà una cerimonia per i 212 anni dei Carabinieri. La celebrazione coinvolgerà le autorità e prevederà interventi pubblici. La presidente del Consiglio sarà presente all’evento, che include anche un'esposizione di mezzi e una dimostrazione delle attività dell’Arma. La giornata si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza e sarà aperta al pubblico.
Cosa accadrà lungo il lungomare Falcomatà il prossimo 5 giugno?. Come si collegano i 212 anni dell'Arma alla democrazia italiana?. Quali attività interattive troveremo all'interno del Villaggio Arma a Roma?. Perché la presenza di Giorgia Meloni conferisce un rilievo particolare all'evento?.? In Breve Celebrazioni coincidono con l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.. Villaggio Arma interattivo a Villa Borghese dal 4 al 7 giugno.. Carosello del 4° Reggimento a cavallo previsto per il 7 giugno a Piazza di Siena.. Parata militare lungo il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria alle ore 11.. Reggio Calabria ospiterà il 5 giugno la cerimonia per i 212 anni dell’Arma con la presenza di Meloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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