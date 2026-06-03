Reggio Calabria e il paradosso del voto Veronesi | La città non premia chi si espone per il bene comune

A Reggio Calabria, si discute sul fatto che chi si impegna per il bene comune non riceve riconoscimenti alle urne. La città sembra premiare altri criteri di scelta, lasciando intendere un problema di partecipazione e senso civico. La questione è emersa nel contesto di un dibattito pubblico sul futuro locale, evidenziando come le scelte elettorali riflettano una realtà complessa e difficile da interpretare.

Nel dibattito sul futuro di Reggio Calabria emerge una questione che va oltre il semplice confronto politico e chiama in causa il rapporto tra cittadini, partecipazione democratica e senso civico. A sollevare questa riflessione è il coordinatore di Reggio Protagonista, Simone Veronese, che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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