Comunali il voto nelle grandi città | cdx avanti a Venezia e Reggio Calabria De Luca torna a Salerno

Il voto nelle grandi città ha visto la coalizione di centrodestra in vantaggio a Venezia e Reggio Calabria. A Salerno, invece, il sindaco uscente, sostenuto da una lista civica, ha riconquistato la carica. I risultati definitivi mostrano una situazione ancora in evoluzione, con dati parziali e non ancora consolidati. La partecipazione alle urne è stata elevata in alcune città, mentre in altre si è mantenuta su livelli più bassi.

Roma, 25 maggio 2026 – Il voto nelle grandi città consegna una fotografia politica ancora parziale, ma già significativa. Le elezioni comunali 2026 coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi, con un’affluenza definitiva al 60,06%, in calo rispetto al 64,91% della precedente tornata. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per il 7 e 8 giugno. La partita più osservata resta quella di Venezia, unico capoluogo di Regione al voto. Secondo le proiezioni OpinioRai, il candidato del centrodestra Simone Venturini è avanti con il 51%, davanti al candidato del centrosinistra Andrea Martella, indicato al 38,6%. Se il dato fosse confermato, il centrodestra potrebbe evitare il ballottaggio e conservare la guida della città dopo l’esperienza di Luigi Brugnaro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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