reggina rischio nuovo slittamento per la firma con rizzetta

Notizia in breve

Il preliminare tra Rizzetta e la Reggina non è stato ancora firmato a causa di alcuni ostacoli legali e burocratici. La firma, prevista in tempi rapidi, è stata rimandata, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche. Il ritardo potrebbe influenzare la pianificazione della squadra per la prossima stagione, anche se non sono stati ancora comunicati eventuali effetti concreti. La situazione resta in fase di definizione e non ci sono date ufficiali per il completamento dell’accordo.