Reggina rischio nuovo slittamento per la firma con Rizzetta
Il preliminare tra Rizzetta e la Reggina non è stato ancora firmato a causa di alcuni ostacoli legali e burocratici. La firma, prevista in tempi rapidi, è stata rimandata, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche. Il ritardo potrebbe influenzare la pianificazione della squadra per la prossima stagione, anche se non sono stati ancora comunicati eventuali effetti concreti. La situazione resta in fase di definizione e non ci sono date ufficiali per il completamento dell’accordo.
Cosa blocca concretamente la firma del preliminare tra Rizzetta e Reggina?. Come influirà questo ritardo sulla programmazione sportiva della prossima stagione?. Quali dettagli tecnici stanno impedendo il passaggio definitivo delle quote?. Quando avverrà il closing definitivo dopo l'eventuale slittamento odierno?.? In Breve L'obiettivo odierno 03 giugno 2026 è la sottoscrizione del documento preliminare di vendita.. Rizzetta ha utilizzato i profili social per rassicurare l'ambiente nelle ultime 24 ore.. Il ritardo blocca la pianificazione sportiva necessaria per la prossima stagione agonistica.. L'accordo preliminare è il passaggio tecnico indispensabile per il closing delle quote. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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