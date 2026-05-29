Campobasso fondi pronti per la Serie C | Rizzetta punta alla Reggina

Sono stati messi a disposizione fondi per l’iscrizione del Campobasso alla Serie C. Rizzetta ha lanciato l’obiettivo di acquistare la Reggina, ma non è ancora chiaro come questa operazione influirà sulla gestione del club molisano. Restano da verificare le garanzie concrete sui fondi necessari per completare l’iscrizione alla terza serie, dato che non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali sui finanziamenti.

? Punti chiave Come influirà l'acquisto della Reggina sulla gestione del Campobasso?. Chi garantisce concretamente i fondi per l'iscrizione alla Serie C?. Quali sono i dettagli delle trattative segrete per il nuovo club?. Cosa è successo nei depositi colpiti dagli incendi in provincia?.? In Breve Scadenza burocratica Lega Pro fissata per il 16 giugno prossimo.. Trattative avanzate per il possibile rilevamento della Reggina da parte di Rizzetta.. Incendio colpisce deposito mobili e impianto fotovoltaico in provincia di Campobasso.. Investimento mortale sulla Fondovalle coinvolge bambina di 2 anni e anziana.. Matt Rizzetta garantisce la copertura totale per l’iscrizione del Campobasso FC alla Serie C 20262027, mentre il management lavora alle pratiche burocratiche per rispettare la scadenza della Lega Pro fissata al 16 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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