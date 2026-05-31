Sono in corso trattative tra un gruppo legato a Rizzetta e la Reggina per un progetto ambizioso. Le negoziazioni coinvolgono questioni legate alla gestione del club e a un possibile investimento. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti nel gruppo né sulle modalità con cui il presidente intende coordinare gli impegni tra il Campobasso e la Reggina. Le parti stanno lavorando per definire i termini dell’accordo.

? Domande chiave Chi è il gruppo legato a Rizzetta che negozia per la Reggina?. Come farà il presidente a gestire contemporaneamente Campobasso e la Reggina?. Perché la proprietà ha già versato i fondi per la Serie C?. Quali sono le condizioni di riservatezza che bloccano la chiusura dell'accordo?.? In Breve Rizzetta gestisce parallelamente anche la società Napoli Basket.. Fondi già versati per l'iscrizione alla Serie C stagione 2026-2027.. Trattative avanzate coinvolgono un gruppo legato al presidente Matt Rizzetta.. Matt Rizzetta e le nuove rotte verso la Reggina: dialoghi in corso per un progetto ambizioso. Il presidente del Campobasso FC, Matt Rizzetta, sta conducendo interlocuzioni concrete con la Reggina, confermando l’esistenza di trattative avanzate che coinvolgono un gruppo a lui legato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rizzetta e Reggina: dialoghi in corso per un progetto ambizioso

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