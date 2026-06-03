Reggia di Caserta polo culturale nell’ex Complesso dei Passionisti
Nell’ex Complesso dei Passionisti, la Reggia di Caserta ha aperto un nuovo polo culturale. I lavori di ristrutturazione sono stati completati e gli spazi sono stati adattati per accogliere mostre, laboratori e eventi artistici. La trasformazione ha coinvolto diversi ambienti dell’edificio, che ora ospitano esposizioni e attività legate alla cultura contemporanea. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per la produzione e la diffusione artistica nel territorio.
Tempo di lettura: 3 minuti La Reggia di Caserta continua a investire nella cultura come spazio di produzione, sperimentazione e condivisione. Questa mattina il direttore Tiziana Maffei, insieme alla squadra della direzione dei lavori e ai colleghi dello staff museale, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere dell’ex Convento dei Passionisti, destinato a diventare il nuovo polo culturale dell’Istituto del Ministero della Cultura. Una visita operativa, ma anche simbolica: un’occasione per verificare lo stato di avanzamento degli interventi, coordinare le attività in corso e condividere le ultime indicazioni con il personale, assicurando continuità e piena prosecuzione al programma di recupero e valorizzazione avviato dalla Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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