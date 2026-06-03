Reggia di Caserta polo culturale nell’ex Complesso dei Passionisti

Notizia in breve

Nell’ex Complesso dei Passionisti, la Reggia di Caserta ha aperto un nuovo polo culturale. I lavori di ristrutturazione sono stati completati e gli spazi sono stati adattati per accogliere mostre, laboratori e eventi artistici. La trasformazione ha coinvolto diversi ambienti dell’edificio, che ora ospitano esposizioni e attività legate alla cultura contemporanea. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per la produzione e la diffusione artistica nel territorio.