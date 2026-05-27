Reggia di Caserta nuova veste per la Sala del Consiglio | tornano i capolavori celebrativi dei Borbone

Notizia in breve

La Sala del Consiglio della Reggia di Caserta è stata riaperta con una nuova esposizione dedicata ai capolavori celebrativi dei Borbone. La ristrutturazione mira a valorizzare la storia della dinastia e a mettere in evidenza le opere che raccontano il periodo reale. La sala, ora rinnovata, torna ad essere un punto focale per la narrazione degli Appartamenti reali e della presenza borbonica nella reggia.