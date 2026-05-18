Trekking sulle orme dei Borbone alla Reggia di Caserta

Un percorso di trekking si svolge lungo i paesaggi monumentali della Reggia di Caserta, passando attraverso il Parco Reale. L’attività combina esercizio fisico e scoperta del patrimonio riconosciuto dall’Unesco, con una narrazione storica che ripercorre le vicende legate ai Borbone. I partecipanti attraversano sentieri e aree verdi che circondano la storica residenza, immergendosi in un’esperienza che unisce natura e storia in modo diretto e tangibile.

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Un vero e proprio viaggio tra i paesaggi monumentali della Reggia di Caserta, alla scoperta del Parco Reale attraverso un percorso di trekking culturale che unisce attività fisica, patrimonio Unesco e narrazione storica. Sabato 23 maggio alle 9,30 prende il via “Sulle Orme dei Borbone – Trekking. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Vigili del fuoco, festa alla Reggia di Caserta Supercar, domenica 10 raduno alla Reggia di CasertaIl raduno, organizzato dalla Federazione Italiana Supercar presieduta da Luigi Iossa, si svolgerà con l’ingresso all’interno dell’Aeronautica... Trekking nel Parco Reale, ‘Sulle Orme dei Borbone’ alla Reggia di CasertaScopri tutti i dettagli riguardo Trekking nel Parco Reale, 'Sulle Orme dei Borbone' alla Reggia di Caserta . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Trekking sulle orme dei Borbone alla Reggia di CasertaUn vero e proprio viaggio tra i paesaggi monumentali della Reggia di Caserta, alla scoperta del Parco Reale attraverso un percorso di trekking culturale che unisce attività fisica, patrimonio Unesco e ... casertanews.it