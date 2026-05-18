Trekking sulle orme dei Borbone alla Reggia di Caserta
Un percorso di trekking si svolge lungo i paesaggi monumentali della Reggia di Caserta, passando attraverso il Parco Reale. L’attività combina esercizio fisico e scoperta del patrimonio riconosciuto dall’Unesco, con una narrazione storica che ripercorre le vicende legate ai Borbone. I partecipanti attraversano sentieri e aree verdi che circondano la storica residenza, immergendosi in un’esperienza che unisce natura e storia in modo diretto e tangibile.
Un vero e proprio viaggio tra i paesaggi monumentali della Reggia di Caserta, alla scoperta del Parco Reale attraverso un percorso di trekking culturale che unisce attività fisica, patrimonio Unesco e narrazione storica. Sabato 23 maggio alle 9,30 prende il via “Sulle Orme dei Borbone – Trekking. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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