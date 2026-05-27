Domani, giovedì 28 maggio, la città di Pisa e l’Università celebrano il 178° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara, combattuta il 29 maggio 1848. Sono previsti eventi che si svolgeranno tra la Domus Mazziniana e altri luoghi della città, dedicati a questa data storica.

PISA – Domani, giovedì 28 maggio, la città e l’ Università di Pisa si apprestano a commemorare uno dei momenti più significativi del Risorgimento italiano: il 178° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara, svoltasi originariamente il 29 maggio 1848. La giornata sarà interamente dedicata alla memoria e al coraggio dei giovani volontari del Battaglione Universitario Toscano, impegnati in prima linea durante i moti della Prima Guerra di Indipendenza. Il programma istituzionale prenderà il via alle ore 9,45 nella suggestiva cornice del Camposanto Monumentale in Piazza dei Miracoli. Qui si terrà il formale ricordo dei caduti accompagnato dai saluti delle autorità territoriali e accademiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pisa, dalla Sapienza alla Domus Mazziniana: il programma degli eventi in memoria della battaglia di Curtatone e Montanara

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