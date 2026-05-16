Sull’Arno a Pisa l’edizione 2026 della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Da corrieretoscano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa si avvicina la settantunesima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, evento che si svolge lungo il fiume Arno. La manifestazione, che celebra le tradizioni delle repubbliche storiche, è organizzata con il patrocinio ufficiale del presidente della Repubblica. La regata si terrà nel 2026 e coinvolge diverse squadre che rappresentano le antiche città marinare italiane. L’evento si svolge nel centro della città, attirando numerosi visitatori e appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

PISA – Pisa si prepara ad accogliere la 71esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la manifestazione di rievocazione storica promossa sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’appuntamento è fissato per martedì 2 giugno. L’ultima volta che la città ha ospitato l’evento risale a settembre 2022, in occasione della 67esima edizione. Nel corso della giornata è prevista la tradizionale sfida remiera sull’Arno, sulla distanza dei duemila metri, che vedrà confrontarsi i quattro equipaggi in rappresentanza delle antiche Repubbliche Marinare, con lo svolgimento sia della regata maschile sia di quella femminile, seguite dalla cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

sull8217arno a pisa l8217edizione 2026 della regata delle antiche repubbliche marinare
© Corrieretoscano.it - Sull’Arno a Pisa l’edizione 2026 della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pisa la seconda edizione della Run for AIRC, domenica 17 maggio con partenza da piazza dei Miracoli

Video Pisa la seconda edizione della Run for AIRC, domenica 17 maggio con partenza da piazza dei Miracoli

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cento mila euro per una tensostruttura remiera ai Navicelli: riparo invernale per i galeoni della Regata delle Repubbliche Marinare

Salis alza il budget femminile per la regata delle Repubbliche Marinare: “Guadagneranno come gli uomini”La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha annunciato che dall’edizione 2026 della regata delle Antiche Repubbliche marinare gli equipaggi femminili...

Pisa e il suo giardino incantato sull’Arno: Il Ponte di Mezzo sarà pedonalePisa, 18 aprile 2026 – Un giardino cantato sospeso sull’Arno è una delle grandi novità di VerdePisa, la mostra mercato del florovivaismo inaugurata venerdì e che fino a domenica (compresa) animerà le ... lanazione.it

Al via il restauro della chiesa della Spina, gioiello gotico sull'Arno a PisaIl Comune di Pisa ha avviato nei giorni scorsi i lavori di restauro della chiesa di Santa Maria della Spina, gioiello gotico nel centro cittadino adagiato sulla sponda sud dell'Arno, con un intervento ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web