A Pisa si avvicina la settantunesima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, evento che si svolge lungo il fiume Arno. La manifestazione, che celebra le tradizioni delle repubbliche storiche, è organizzata con il patrocinio ufficiale del presidente della Repubblica. La regata si terrà nel 2026 e coinvolge diverse squadre che rappresentano le antiche città marinare italiane. L’evento si svolge nel centro della città, attirando numerosi visitatori e appassionati.

PISA – Pisa si prepara ad accogliere la 71esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la manifestazione di rievocazione storica promossa sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’appuntamento è fissato per martedì 2 giugno. L’ultima volta che la città ha ospitato l’evento risale a settembre 2022, in occasione della 67esima edizione. Nel corso della giornata è prevista la tradizionale sfida remiera sull’Arno, sulla distanza dei duemila metri, che vedrà confrontarsi i quattro equipaggi in rappresentanza delle antiche Repubbliche Marinare, con lo svolgimento sia della regata maschile sia di quella femminile, seguite dalla cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sull’Arno a Pisa l’edizione 2026 della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

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