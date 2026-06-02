Regata delle Repubbliche Marinare | vince Venezia Genova squalificata

Venezia ha vinto la 71ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, mentre il galeone di Genova è stato squalificato.

La 71a Regata delle Antiche Repubbliche Marinare si è conclusa con la vittoria di Venezia e la squalifica del galeone genovese.Venezia ha vinto dopo una gara che è stata sempre in mano a Genova, che aveva vinto le ultime quattro edizioni. L'equipaggio ligure è stato però squalificato per un salto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, Venezia vince a Pisa. Amalfi chiude quarta

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