Regata delle Antiche Repubbliche Marinare | vince Venezia d' un soffio Pisa terza

Notizia in breve

Venezia ha vinto la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare di quest'anno, battendo di stretta misura Genova. Pisa si è piazzata terza. La gara si è svolta il 2 giugno, in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica. La competizione è stata disputata in mare e ha visto la partecipazione delle quattro repubbliche storiche italiane. La prima edizione si era tenuta nel 1956 a Pisa. La manifestazione si svolge ogni anno per celebrare il patrimonio storico e culturale delle città coinvolte.