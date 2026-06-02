Regata delle Antiche Repubbliche Marinare | vince Venezia d' un soffio Pisa terza
Venezia ha vinto la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare di quest'anno, battendo di stretta misura Genova. Pisa si è piazzata terza. La gara si è svolta il 2 giugno, in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica. La competizione è stata disputata in mare e ha visto la partecipazione delle quattro repubbliche storiche italiane. La prima edizione si era tenuta nel 1956 a Pisa. La manifestazione si svolge ogni anno per celebrare il patrimonio storico e culturale delle città coinvolte.
E' il momento dell'attesa Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, oggi 2 giugno. L'appuntamento storico e sportivo, come è noto, si tiene della data degli 80 anni della Festa della Repubblica, a 70 anni dalla prima edizione che per la prima volta si svolse proprio a Pisa il 1 luglio 1956, alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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