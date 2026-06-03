regata delle antiche repubbliche marinare il galeone azzurro finisce quarto

Notizia in breve

Il galeone azzurro si è classificato quarto nella 71esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. La competizione si è svolta su una delle corsie più impegnative, coinvolgendo diverse repubbliche marinare. La gara ha visto la partecipazione di più imbarcazioni, con il galeone azzurro che ha concluso la prova in quarta posizione. La regata è stata caratterizzata da condizioni di mare e vento variabili, influenzando le prestazioni delle imbarcazioni.