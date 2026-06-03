Regata delle Antiche Repubbliche Marinare il galeone azzurro finisce quarto
Il galeone azzurro si è classificato quarto nella 71esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. La competizione si è svolta su una delle corsie più impegnative, coinvolgendo diverse repubbliche marinare. La gara ha visto la partecipazione di più imbarcazioni, con il galeone azzurro che ha concluso la prova in quarta posizione. La regata è stata caratterizzata da condizioni di mare e vento variabili, influenzando le prestazioni delle imbarcazioni.
Tutto pronto per Automoto Napoli expo. Esposte più di 1.000 auto di eccellenza e tante attrazioni La corsia esterna, la prima per l’esattezza, penalizza Amalfi e compromette la gara nella 71esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Il galeone azzurro, taglia per ultimo il traguardo sull’Arno di Pisa dopo duemila metri di difficoltà condotti a spendere maggiori energie non tanto per insidiare gli altri tre equipaggi quanto per far fronte alla scarsa fluidità di remata determinata in quel punto dalle dune sottomarine del fiume. Terzo posto, invece, per le ragazze azzurre. «Si tifa Amalfi sempre, soprattutto quando non si vince! – ha... 🔗 Leggi su 2anews.it
La battaglia della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare comincia
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