Il galeone di Amalfi si è piazzato quarto nella 71esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare a Pisa. La squadra è stata penalizzata dalla scelta della corsia esterna sull’Arno, ritenuta tra le più difficili a causa delle condizioni del fondale e della minore fluidità dei remi. La gara si è conclusa con questa posizione, evidenziando le difficoltà incontrate durante la competizione.

Amalfi chiude al quarto posto la 71esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare a Pisa. Una gara sfortunata per il galeone azzurro, penalizzato dalla corsia esterna sull’Arno, considerata tra le più difficili per le condizioni del fondale e la minore fluidità di remata. Dopo duemila metri impegnativi, l’equipaggio amalfitano ha tagliato il traguardo in quarta posizione, al termine di una prova condizionata dalle difficoltà della corsia numero uno. Migliore il risultato dell’equipaggio femminile azzurro, che ha conquistato il terzo posto. Grande partecipazione di pubblico ai Giardini Scotto, dove si è svolta la cerimonia di premiazione. A festeggiare sono stati soprattutto gli equipaggi di Pisa, vincitore della gara femminile, e Venezia, che si è imposta nella competizione maschile. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Amalfi sfortunata a Pisa: il galeone azzurro chiude quarto nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

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