Referendum | si punta ad abolire i fondi pubblici all’editoria

È in corso un referendum per eliminare i fondi pubblici destinati all’editoria. Sono emerse questioni su come le cooperative possano essere utilizzate per aggirare i divieti di finanziamento pubblico. Inoltre, alcune organizzazioni che ricevono fondi pubblici risultano assenti in Parlamento. Le discussioni si concentrano su queste pratiche e sulla distribuzione delle risorse statali nel settore editoriale.

Come vengono usate le cooperative per aggirare i divieti di finanziamento?. Chi riceve i fondi pubblici nonostante l'assenza in Parlamento?. Quali testate hanno usato espedienti tecnici per ottenere denaro pubblico?. Cosa accadrebbe alle edicole e alle cartiere senza i sussidi?.? In Breve Mancano 300.000 firme per raggiungere la soglia minima di 500.000 adesioni.. Il gruppo editoriale di Il Tempo e Il Secolo d'Italia riceve fondi pubblici.. L'editore Angelucci ha percepito indennità parlamentarie con zero presenze a Montecitorio.. Negli anni '90 lo Stato coprì 100 milioni di debiti del quotidiano L'Unità..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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