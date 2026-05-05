Una cooperativa piemontese, con un fatturato di circa 11 milioni di euro e attiva anche nel settore dell’edilizia pubblica, ha assunto diversi militanti nel corso degli ultimi mesi. La cooperativa lavora con enti pubblici e ha recentemente incrementato le assunzioni di persone coinvolte in attività legate ad Askatasuna. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno verificando i rapporti tra la cooperativa, i fondi pubblici e gli assunti.

Una coop piemontese che fattura 11 milioni, operando anche con l’ente dell’edilizia pubblica, ha assunto numerosi militanti. A guidarla un ex eversore degli anni Ottanta. Molti dipendenti si lamentano degli antagonisti: «Sono i compagni peggiori». Abbiamo ampiamente raccontato come gli antagonisti di Askatasuna abbiano celebrato il primo maggio: scontrandosi con la polizia. Cioè tentando di menare dei lavoratori in divisa costretti ogni volta a confrontarsi con le intemperanze del centro sociale. Questo però è solo uno spicchio del curioso rapporto che i militanti torinesi hanno con il lavoro. Un’altra parte, rimasta decisamente più in ombra, emerge dalle carte del processo che nel 2025 ha portato ad alcune condanne per vari attivisti e all’assoluzione per un reato particolarmente grave, cioè associazione a delinquere.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fondi pubblici per dar lavoro ad Askatasuna

The Hidden Goldmine in “Boring” Businesses

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