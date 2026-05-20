Federtennis punta su Il Stampa | dubbi sull’uso di fondi pubblici

Federtennis ha annunciato un investimento di 5 milioni di euro in una nuova società editoriale, finanziata con fondi pubblici. La decisione ha suscitato dubbi riguardo all’utilizzo di risorse pubbliche per sostenere un’attività privata. Non sono state rese pubbliche le autorizzazioni o le delibere che hanno approvato questa operazione. La questione riguarda anche le modalità con cui sono stati gestiti e concessi tali fondi, sollevando interrogativi sulla trasparenza di questa scelta.

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? Punti chiave Come può la Federtennis usare fondi pubblici per un giornale privato?. Chi ha autorizzato l'investimento di 5 milioni nella nuova società editoriale?. Perché l'ingresso della federazione nel quotidiano rischia di violare la legge?. Quali conflitti di interesse potrebbero coinvolgere la vicepresidente Chiara Appendino?.? In Breve Sportcast acquisterà il 6,74% della nuova società per 22 milioni di euro.. La legge 416 del 5 agosto 1981 vieta l'ingresso di enti pubblici nei media.. La vicepresidente Chiara Appendino potrebbe affrontare problemi di compatibilità con il ruolo parlamentare.. Federtennis incassa circa 14 milioni di euro di contributi pubblici ogni anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Federtennis punta su Il Stampa: dubbi sull’uso di fondi pubblici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Influenza aviaria: fare chiarezza su abbattimenti, controlli e uso dei fondi pubblici”Verificare il rispetto delle norme sul benessere animale, la corretta applicazione dei protocolli di biosicurezza e la trasparenza nell’utilizzo dei... Federtennis prenota un posto a La Stampa. Ma è giallo sulle quoteQualcosa non torna nell'ingresso della Federtennis, guidata Angelo Binaghi, nel quotidiano La Stampa attraverso l'acquisto di una quota della società... Il nosstrro , direbbe #CIABOSKY in dialetto Meranese, meraviglioso talento @federtennis. N1 @atptour e @InteBNLdItalia Grazie per le bellissime emozioni che ci fai vivere @janniksin . Soprattutto al punto del quarto game secondo set. @cia x.com Federtennis prenota un posto a La Stampa. Ma è giallo sulle quoteQualcosa non torna nell’ingresso della Federtennis, guidata Angelo Binaghi, nel quotidiano La Stampa attraverso l’acquisto di una quota ... iltempo.it Federtennis vuole una quota de La Stampa per promuovere lo sport o il suo presidente. Attraverso una controllata compra una quota del quotidiano di Torino.Non solo presidente della Federazione sportiva più ricca e vincente del Paese. Presto, forse, pure editore. Come già raccontato dal Fatto, c’è anche la Federtennis (Fitp) di Angelo Binaghi ... ilfattoquotidiano.it