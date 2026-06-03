Reddito di libertà la Regione alza il contributo massimo a 15 mila euro per le donne vittime di violenza
La Regione Siciliana ha aumentato il contributo massimo del reddito di libertà da 10 mila a 15 mila euro, con un incremento del 50 per cento rispetto all’anno precedente. La misura è rivolta alle donne vittime di violenza e riguarda i fondi destinati ai progetti di sostegno.
La Regione Siciliana potenzia il reddito di libertà e porta il contributo massimo per progetto da 10 mila a 15 mila euro, con un aumento del 50 per cento rispetto all'anno scorso. Le risorse complessive passano da 236 mila a oltre 600 mila euro.La misura è destinata alle donne vittime di violenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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